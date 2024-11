جين عضو فرقة BTS يكشف عن تلقيه غيتار من كريس مارتن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:28 مساءً - حل جين Jin عضو فريق BTS الكوري ضيفًا ببرنامج "The Tonight Show" يوم 20 نوفمبر الجاري، وجاء ظهوره للترويج لألبومه المنفرد الأول والذي يأتي بعنوان "Happy".

جين يسرد الموقف الذي جمعه بـ كريس مارتن وأعطاه من خلاله الغيتار

وخلال اللقاء روى جين موقفاً رائعاً وراء تلقيه غيتارًا من كريس مارتن عضو فرقة "Coldplay"، حيث أجاب خلال اللقاء عن سؤال مُقدم البرنامج بأن كريس مارتن أعطاه غيتاراً، ليُجيب جين بأنه حدث بالفعل حيث أنه كان يتمشى بصحبة كريس مارتن وكان يحمل غيتارًا من آخر جولاته الموسيقية ليوجه جين له بسؤال هل يمكنه الحصول على هذا الغيتار ليُجيبه كريس قائلًا: "بالطبع"، مؤكدًا بأنه كان سعيداً للغاية بهذا الموقف حيث اصبح الغيتار الآن إرثًا عائليًا.

كما تحدث عضو فرقة BTS خلال اللقاء عن إعجابه بفرقة "Coldplay"، موضحًا بأنه قد أتيحت له الفرصة للعمل معهم قبل بضع سنوات مُضيفًا بأنه قبل ذلك أعطاه كريس مارتن أغنية من كلماته ويعتبر ذلك شرفًا كبيرًا له.

كما شهد اللقاء أيضًا آداء جين لأغنية "Running Wild"وهي من أبرز الأغاني بمشروعه الفردي الأول، وقد أدى الأغنية الجديدة على خلفية مذهلة لطريق صحراوي، مرتديًا سترة متلألئة باللون الأخضر الباستيل، مع تزيين المسرح بلافتات الشوارع.

تفاصيل ألبوم "The Happy" لـ جين

يُذكر أن ألبوم جين المُنفرد "The Happy" يضم 6 أغاني، وهي: " Running Wild، I'll Be There، Another Level، Falling، Heart on the Window، I Will Come To You"، وجاء ظهور المُغني جين بعد مرور 6 سنوات من ظهور فرقة BTS الكورية لأول مرة في عرض مسرحي، وتضم فرقة BTS الكورية كل من SUGA، J-Hope، RM، Jimin، V، وJung Kook.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».