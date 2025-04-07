شاهدوا ماذا قالت أصالة على حفلها في دبي وصورها مع التركية إبرو غونديس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 02:57 مساءً - شاركت الفنانة أصالة متابعيها صوراً لها مع المغنية والممثلة التركية إبرو غونديس Ebru gundes، في حفلها أمس بالإمارات العربية المتحدة وتحديداً في دبي بالقرية العالمية، وعلقت أصالة وكتبت: "هالليلة نحنا سوا بدولة السعادة بحفلة بستناها متل ماللي بيحبوني بيستنوها، طاقتها غير وتفاعلها غير، بيكون فيها الناس كلها متفقة تكون مجموعة أصحاب كتار وأنا معكم بنجدد عهد صداقتنا بأحلى وقت فيه الموسيقى محاوطتنا وذكرياتنا الحلوة عم تمرق ورا بعضها ".

وتابعت أصالة وكتبت: "في دبي رح نتلاقى اليوم ومشرّفتني صديقة غالية أنا بعشق صوتها وبحس بتوأمة فنها مع فنّي وكذلك نحنا قراب على المستوى الشخصي، وحبّت تكون موجودة معي أثناء تجهيزاتي للحفل وكلّي سعادة وامتنان لزيارتها الغالية الفنانة التركية الكبيرة صاحبة أجمل صوت العزيزه "إيبرو كوندش"، وأن شاء الله حتكون هالليلة مو حلوة عادي القمر حيشاركنا في سماء دبي ورح نخبره حكايتنا بصوت واحد، وقلب واحد أنتوا وأنا حبايبي المتجمعين من كلّ مكان ببلادنا العربية العظيمة توحّدنا اليوم أغانينا".

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وتفاعلت معها الفنانة Ebru gundes ونشرت صورة لها بحسابها وكتبت: " كما هو الحال مع جميع أنحاء العالم، أنا أيضاً أعشق صوتك يا عزيزتي أصالة، شكراً جزيلاً على دعوتك، كرم ضيافتك، وصداقتك الصادقة، ومن المؤكد أن سماع كلمات جميلة كهذه من فنانة كبيرة مثلك لهو شرف كبير لي، شكراً لوجودك، وشكراً لأنني تعرفت عليك، غنّي دائماً، وسنظل نستمع إليك دائماً".

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حفل أصالة في دبي

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وكانت أصالة قد أحيت أمس الأحد حفلاً في القرية العالمية، في دبي على المسرح الرئيسي ونشر حساب روتانا لايف فيديو لهذا الحفل، وعلق وكتب: " أجمل دخول لأيقونة الشرقإلى منصة مسرح القرية العالمية وسط ترحيب وتصفيق من جمهورها ومحبيها".

كما نشر الحساب فيديو آخر لها وهي تغني "أكثر" وكتب أكتر بصوت أيقونة الشرق وجمهورها، أيضاً نشر حساب روتانا لايف فيديو لدخول أصالة والمطربة التركية Ebru gundes، وكتب: "وصول أيقونة الشرق ‫أصالة‬ مع الديفا التركية ebrugundes‬ إلى العالمية في دبي لإحياء ليلة طربية مميزة مع عشاقها ومحبيها".

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