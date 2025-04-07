كيف وصفت شجون الهاجري عرض مسرحيتها صنع في الكويت كل شي بالبرد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 02:57 مساءً - نشرت الفنانة شجون الهاجري لمتابعيها صورة لها من عرض مسرحيتها "صنع في الكويت كل شي بالبرد"، والتي بدأت عروضها منذ أول أيام عيد الفطر على مسرح نادي العربي بالمنصورية، بمشاركة نخبة من النجوم، ووصف العرض المسرحي الذي قدمته والجمهور الذي حضر بأنه ألذ عرض وجمهور لها، حيث علقت شجون وكتبت: "ألذ عرض مسرحي، وألذ جمهور نحبكم، كل شي بالبرد صنع في الكويت".

مسرحية "صنع في الكويت"

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أعمال شجون بالموسم الرمضاني

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تُعرض الآن مسرحية "" بالكويت على مسرح نادي العربي بالمنصورية، وكانت المسرحية عُرضت العام الماضي بالكويت ودول الخليج ولاقت استحساناً كبيراً ومتابعة، وتصدرت الترند في مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت المسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار، وﺗﺄﻟﻴﻒ جاسم الجلاهمة، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، عبدالله بوشهري، عبدالله عبدالرضا، كوثر البلوشي، روان العلي، آلاء الهندي، حسن عبدال، جمال الصالح، علي المهيني محمد المنصوري، الغالية، طلال أبا القلوب، دافي، حسن اليوسفي، شوق بنت عبدالله، وليلى الرندي.وكانت الفنانةقدمت بالموسم الرمضاني عملين، الأول برنامج "شوج والأطفال2"، ومسلسل "وحوش" من إﺧﺮاﺝ سعيد الماروق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فيصل البلوشي، ومن بطولتها بالإضافة إلى الفنانة هيا عبدالسلام، فيصل العميري، علي كاكولي، بشار الشطي، منصور البلوشي، عبدالله البلوشي، أحمد سعيد، علي عبدالعزيز دشتي، محمد الحداد، شوق الهادي، أسمهان توفيق، مصطفى محمود، أحمد مساعد، عبدالعزيز السعدون، جاسم البلوشي، مبارك سلطان، بالإضافة إلى آخرين.

والمسلسل يتحدث عن جرائم حدثت بالواقع بالمجتمع الكويتي، ويغلب على العمل الغموض والتشويق، وحلقاته منفصلة، في كل حلقة حكاية، حيث تتناول كل حلقة أشهر الجرائم الحقيقية التي حدثت في الكويت على مدار سنوات مختلفة، ويقدم على تطبيق "شاشا".

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