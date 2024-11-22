الفيلم المصري دخل الربيع يضحك يفوز بجائزة لجنة تحكيم النقاد الدولية فيبرسي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:28 مساءً - حصد الفيلم المصري " دخل الربيع يضحك"، على جائزة من قبل مهرجان القاهرة السينمائي بدورته ال 45, إذ فاز العمل بجائزة لجنة تحكيم النقاد الدولية " فيبرسي".

فيلم دخل الربيع يضحك

تدور أحداث الفيلم خلال فصل الربيع المعروف بطبيعته الخاصة، ويتناول أربع حكايات ما بين الأسرار والغضب والأحزان والدموع المخفية، وسط الضحكات الظاهرة، ولكن مع بداية ذبول الأزهار الزاهية، يأتي خريف غير متوقع ليختتم القصص.

فيلم "دخل الربيع يضحك" من كتابة وإخراج نهى عادل، ومن بطولة سالي عبده، مختار يونس، رحاب عنان، ريم العقاد، كارول عقاد، منى النموري، وسام صلاح، روكا ياسر، إنتاج كوثر يونس وأحمد يوسف، منتج مشارك لورا نيكولوف، سمر هنداوي، وساندرو كنعان، مديرة تصوير سارة يحيى، مونتاج سارة عبدالله، تسجيل صوت مصطفى شعبان، ميكساج الصوت أحمد أبو السعد، تلوين سامي نصار وأحمد شافعي، مهندس ديكور سلمى تيمور، مصممة أزياء مشيرة الفحام، مخرج منفذ ميسون المصري، ومونتاج تتر: ماركوس عريان.

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المكرمون في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة، النجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF"

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