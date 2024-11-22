شاهدوا ياسمين عبد العزيز تحتفل بانطلاق تصوير وتقابل حبيب.. رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:28 مساءً - احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بانطلاق تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "وتقابل حبيبب" بعد فترة من التحضيرات والتجهيزات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، لتسجل ياسمين عودتها إلى منافسات موسم دراما رمضان 2025 بعد غيابها عن موسم رمضان الماضي.

احتفال ياسمين عبد العزيز بتصوير "وتقابل حبيب"

ونشرت ياسمين عبد العزيز صوراً من احتفالها مع فريق عمل مسلسل "وتقابل حبيب" أثناء تقطيع التورتة على حسابها بموقع انستغرام، في حضور المنتج تامر مرسي والمؤلف عمرو محمود ياسين والمخرج محمد الخبيري ومدير التصوير أحمد زيتون، وعلقت على الصور قائلة:"بسم الله ابتدينا تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" رمضان 2025".

https://www.instagram.com/p/DCrZsGUuUrP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCrZsGUuUrP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCrZsGUuUrP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



يمكنكِ قراءة.. ياسمين عبد العزيز تُعيد نيكول سابا وخالد سليم في رمضان 2025 بعد غياب

مسلسل "وتقابل حبيب" يعرض في موسم دراما رمضان 2025، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز كلُ من: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، محمود عمرو محمو ياسين، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين.

عودة التعاون مع كريم فهمي ونيكول سابا

ويشهد مسلسل "وتقابل حبيب" عودة تعاون ياسمين عبد العزيز مع الفنان كريم فهمي بعدما قدما سوياً مسلسل "ونحب تاني ليه" في رمضان 2020، وحقق العمل نجاحاً لافتاً، كما يسجل "وتقابل حبيب" كذلك لقاء ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا بعد 18 سنة من تعاونهما في فيلم "ثمن دستة أشرار"، الذي قام ببطولته الفنان محمد رجب وتم عرضه عام 2018.

View this post on Instagram A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)



إقرأي أيضاً.. فنانون يتعاونون مع مخرجين لأول مرة في رمضان 2025.. أبرزهم عمرو سعد وريهام حجاج

تغيّر ياسمين عبدالعزيز جلدها في مسلسل "وتقابل حبيب"، بتقديم الدراما الرومانسية الاجتماعية، وذلك بعدما حققت ياسمين نجاحاً لافتاً في الأدوار الشعبية التي ظهرت بها في الأعوام الأخيرة، وتحديداً في مسلسلي: "اللي مالوش كبير" في رمضان 2021، و"ضرب نار" في رمضان 2023، وقد قدّمتهما بمشاركة أحمد العوضي قبل انفصالهما.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضي؛ حيث قدّمت آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار"، الذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي 2023، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته: أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».