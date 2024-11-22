حسين فهمي من ختام القاهرة السينمائي: الفن المعبر عن مشاعر الإنسان يستحق الحياة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:28 مساءً - أقيم مساء أمس الجمعة الموافق 22 نوفمبر، الحفل الختامي للدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير

حسين فهمي: سعدا بكل كلمة حب قيلت لنا

قال الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال 45, إن الفن الذي يعبر عن مشاعر الإنسان بصدق يستحق الحياة، وأيضا الذي يحكي عن حواديت من لحم ودم يستحق الحياة أيضا.

وعبر الفنان حسين فهمي، عن سعادته بمشاعر الحب التي لمسها هو وفريق عمل المهرجان تجاه فعالياته وأنشطته، مكملا " كلنا كفريق عمل سعداء بكل كلمة وجهت لنا".

فعاليات الدورة ال 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تضمنت فعاليات تلك الدورة 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF"

يمكنكم قراءة... بين نوستالجيا الماضي وتضحيات الحاضر.. أفلام جذبت جمهور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

المكرمون في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة، النجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF"

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».