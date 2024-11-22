يسرا تظهر برفقة حسين فهمي.. شاهدوا أوائل توافد النجوم على حفل ختام مهرجان القاهرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:28 مساءً - بدأ منذ قليل فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 45، وبدأ يتوافد النجوم على الريد كاربت استعداداً لحضور الحفل الذي سيتم فيه توزيع الجوائز للأفلام الفائزة.

أبرز الحضور في حفل الختام

كان من أبرز الحضور على الريد كاربت الفنانة يسرا برفقة رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، نبيلة عبيد، عائشة بن أحمد، درة ، أحمد حلمي، أمير المصري، محمد ثروت وزوجته، خالد الصاوي، صبري فواز، رانيا يوسف، لقاء الخميسي، هاني عادل وزوجته دياموند عبود و درة ورانيا منصور،أمينة خليل، نيكولا معوض وغيرهم.

أبرز فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تضمنت فعاليات تلك الدورة 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

كما عقدت الكثير من الندوات والجلسات الحوارية، أبرزها ندوة الفنان أحمد عز، والتي أدارها الناقد رامي المتولي ، وتحدث من خلالها " عز " عن مسيرته الفنية المكللة بالتكريمات والجوائز.

وندوة أخرى للمخرج خيري بشارة "بعنوان مرآة مصر: الهوية في عيون خيري بشارة"، وتناولت الندوة وتتناول الندوة الطرق العميقة التي تستكشف بها أفلام خيري بشارة الهوية المصرية من خلال عدسة واقعية.

كما كانت هناك ندوة أخرى للمخرج يسري نصر الله ، وتطرق من خلالها إلى أعماله الفنية التي قدمها مع كبار النجوم وكشف عن الكواليس الخاصة بها.

ومن بين الندوات المميزة التي أقيمت خلال فعاليات الدورة الـ 45 هى ندوة الفنان عمرو سعد والتي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيرا، وحملت تلك الندوة طابعاً مميزاً خاصة وأن " سعد " حرص في حديثه على بث روح التفاؤل والأمل في نفوس المتواجدين من أجل تحقيق أحلامهم .

وتضمنت أيضاً الدورة الـ 45 مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك عروض الأفلام، ورش العمل، والحلقات النقاشية مع مخرجين وفنانين عالميين.

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