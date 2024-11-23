محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر منصة «إكس»، أمس: «عندما تستيقظ، من الأفضل أن تبدأ بالركض.. لا تبطئ أبداً».

وقال سموه في الفيديو المرفق: «يميل الناس إلى التباطؤ، على سبيل المثال إذا حقق فريقي إنجازاً، يقولون: حسناً، بات الشيخ محمد سعيداً، سنتمهل ونستريح، لذا كتبت لهم التالي: عندما يستيقظ الغزال كل صباح في أفريقيا، يضمن أن يتفوق على أسرع أسد، وإلا سيصبح فريسة، قلت، كل صباح في أفريقيا عندما يستيقظ الأسد يضمن أن يتفوق على أبطأ غزال وإلا سيتضور جوعاً. في دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي، لا أكترث إن كنتم مثل الغزال أو الأسد، عندما تستيقظون من الأفضل أن تبدأوا بالركض».