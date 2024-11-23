الامارات | الجروان: 100 يوم تفصلنا عن شهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يفصلنا عن شهر رمضان المبارك قرابة 100 يوم، حيث يوافق الشهر الفضيل الأول من مارس 2025.

وقال الجروان إن الـ100 يوم هي أقصى مدة قد تفصلنا عن شهر رمضان، وذلك إذا أتمت الأشهر الهجرية من جمادى الأولى إلى شعبان عدة 30 يوماً، ونادراً ما تكمل أربعة أشهر هجرية متتالية 30 يوماً، ولكنه وارد، وعادة يأتي شهر 30 يوماً ويتبعه الشهر التالي 29 يوماً، ويكون متوسط مدة الشهر الهجري 29.5 يوماً.

وأكد أن المواسم الشرعية ومواعيد النسك تعتمد ضوابط شرعية تقر دخول الشهر الهجري شرعياً.