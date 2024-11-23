الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت محكمة الجنايات في دبي آسيوياً بتهمتي التعاطي وحيازة مادة مخدرة، وقضت بمعاقبته بغرامة 30 ألف درهم عما أسند إليه، ومصادرة المؤثر العقلي المضبوط، ومنعه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي عن حيازة المتهم كمية المخدرات بقصد التعاطي، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش مسكنه وسيارته، وتمكن فريق المكافحة من تحديد موقعه وضبطه وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة.

وذكر المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنه حصل على المخدرات من خلال مروج آسيوي كان يتواصل معه من رقم دولي، وحدد له موقع المخدرات عبر رسالة تحوي خريطة إلكترونية، وحول المبلغ إليه دون أن يلتقيا.

وبعد نظر الدعوى من قبل المحكمة أفادت باطمئنانها إلى أدلة الثبوت، وقضت بإدانته ومعاقبته بالغرامة وتدبير منع تحويل الأموال.

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