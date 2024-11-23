الامارات | تغريم شخص صدم سائق دراجة «دليفري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة المرور في دبي آسيوياً يبلغ من العمر 40 عاماً بالغرامة لتسببه في إصابة سائق دراجة نارية نتيجة انحرافه بالسيارة بشكل مفاجئ دون الأخذ بظروف الحال، والحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة. وأفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، بأن المتهم كان يقود سيارته وانحرف فجأة إلى جهة اليمين فصدم دراجة توصيل طلبات متسبباً في إصابة سائقها، وإتلاف الدراجة. وأشارت المحكمة إلى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت، واعتراف المتهم في محضر الاستدلالات.

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