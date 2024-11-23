الامارات | وفاة مواطن وإصابة آخر في حريق قارب بالفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة الفجيرة وفاة مواطن وإصابة آخر نتيجة احتراق قارب صيد بميناء مربح في إمارة الفجيرة مساء أول أمس الخميس.

وأفاد بيان لشرطة الفجيرة، بورود بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد باندلاع الحريق في القارب الساعة 9:48 مساءً، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء والإسعاف الوطني إلى الموقع، وتبين إصابة مواطنين اثنين ونقلهما إلى المستشفى، إلا أن أحدهما فارق الحياة متأثراً بإصاباته.

وأكدت شرطة الفجيرة أن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

وأفاد رئيس جمعية صيادي الفجيرة، محمود حسن سليمان آل علي، بأن فريقاً من المراقبين والعمال التابعين للجمعية المتواجدين في الميناء بادروا بالتحرك فوراً بعد تقديم البلاغ للجهات المسؤولة، لمحاولة إخماد النيران باستخدام طفايات الحريق المتوافرة في المكان.

وأشار إلى التنسيق مع محطة وقود مجاورة للميناء لتقديم الدعم في السيطرة على النيران، وفي خطوة احترازية أبعد الفريق القوارب القريبة من النيران لتجنب امتداد الحريق إليها، وجرى إخلاء المنطقة من الأشخاص والقوارب حفاظاً على سلامتهم.

وأشار إلى أن أعضاء الجمعية عملوا على تأمين الأرصفة المجاورة ومنعوا أي شخص من الاقتراب من موقع الحادث.

وفي إطار جهود جمعية صيادي الفجيرة المستمرة لتعزيز الأمان البحري، أكد آل علي أن الجمعية تطبق مبادرة «نبحر بأمان» منذ عامين، ولاتزال مستمرة، وتهدف إلى فحص وتقييم وصيانة قوارب الصيد في إمارة الفجيرة، وتقدم هذه الخدمات مجاناً للصيادين التابعين للجمعية، ويأتي ذلك لضمان جاهزية القوارب وسلامتها قبل الإبحار، وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية في قطاع الصيد.

ولفت إلى أن المبادرة تشمل فحص محركات القوارب، وخزانات الوقود، وأجهزة التهوية، وتوصيلات الكهرباء، لتوفير بيئة بحرية أكثر أماناً، وخُصصت ورشتان لصيانة القوارب في ميناء الرغيلات ومربح.

وأوضح آل علي أن الحوادث البحرية قد تحدث لأسباب قهرية، لكن توعية الصيادين والعمال بأهمية الإجراءات الوقائية والأمنية يمكن أن تسهم بشكل كبير في تقليص هذه الحوادث أو حتى منعها. وأشار إلى أن بعض الحوادث البحرية تكون بسبب تعبئة خزان الوقود قبل التأكد من تفريغ الهواء منه، ما يؤدي إلى انفجاره أثناء الرحلة، بالإضافة لتسرب الوقود، وغيرها من الأسباب التي قد تتسبب في إصابات بليغة أو حتى وفيات.

رئيس جمعية صيادي الفجيرة:

• فريق من الصيادين أبعدوا القوارب القريبة من النيران لتجنب امتداد الحريق إليها.

• بعض الحوادث البحرية تكون بسبب تعبئة خزان الوقود قبل تفريغ الهواء منه، ما يؤدي إلى انفجاره أثناء الرحلة.