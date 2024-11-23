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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت محكمة الجنح في دبي وضع حدث يقل عمره عن 18 عاماً تحت الاختبار القضائي عقاباً له على جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية مدة تقل عن 20 يوماً، وذلك بعد الحصول على سند تعهد من ولي أمره بعدم ارتكابه هذا السلوك مجدداً.

وبعد خضوع الحدث للتدبير القضائي تم إحالته إلى الباحثة الاجتماعية بالنيابة العامة في دبي التي قدمت تقريرها إلى المحكمة، وبموجبه صدر قرار لاحق حياله بإنهاء وضعه تحت الاختبار القضائي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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