2 و3 ديسمبر إجازة الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد الــ53

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن عطلة عيد الاتحاد الــ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية ستكون يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 2 و3 ديسمبر 2024، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 4 من الشهر نفسه.

جاء ذلك، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2024، حسب تعميم صادر عن الهيئة، وموجه للوزارات والجهات الاتحادية كافة.

ورفعت الهيئة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهنئة إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، راجية الله تعالى أن يعيدها على الوطن بمزيد من الخير والنماء.

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ53.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص للعام 2024.

ورفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها.