مقتل 7 مسلحين بعمليات أمنية في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام آباد (وكالات)

قتلت قوات الأمن الباكستانية 7 مسلحين خلال عمليات منفصلة في إقليمي خيبر بختونخوا، شمال غربي البلاد، وبلوشستان جنوب غربي البلاد.

وذكرت هيئة العلاقات العامة المشتركة لأفرع القوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان إن 4 من المسلحين قتلوا خلال عملية استخباراتية في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا، بحسب قناة «جيونيوز» الإخبارية الباكستانية.

كما أصيب مسلحان اثنان آخران في العملية التي شنتها القوات الأمنية الباكستانية في الساعات الأولى من صباح أمس.

وأشار بيان هيئة العلاقات العامة المشتركة إلى أن القوات الأمنية عثرت على أسلحة وذخيرة، كانت بحوزة المسلحين، الذين كانوا ضالعين في العديد من الأنشطة الإرهابية ضد قوات الأمن، بالإضافة إلى قتل مدنيين أبرياء.

وفي سياق آخر، شارك آلاف الأشخاص في مدن مختلفة في باكستان أمس، في احتجاجات غداة هجومين استهدفا تجمعات دينية في شمال غرب باكستان، أمس الأول، وأسفرا عن مقتل 43 شخصاً، من بينهم 7 نساء وثلاثة أطفال.