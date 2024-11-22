أحمد زكي ونور الشريف الأبرز.. تعرفوا على مقتنيات نجوم الفن الضائعة 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:28 مساءً - دائماً ما يمتلك نجوم الفن أشياء مميزة ونادرة، تميزهم عن غيرهم من الأشخاص العاديين، لكن بعد رحيل عدد منهم تعرضت هذه المقتنيات للتلف والضياع، وذلك لأنه تم توارثها لأشخاص من عائلة هذا النجم لم يستطيعوا أن يقدروا قيمتها، فبدلاً من الحفاظ عليها، ذهبت لمن يقدر قيمتها.

شقيقة أحمد زكي تثير الجدل

خلال الأيام الماضية تصدر اسم الراحل أحمد زكي ترند مؤشرات البحث، وذلك بعدما أعلنت شقيقته السيدة منى زكي أنه تم ضياع الممتلكات والمقتنيات الخاصة بشقيقها الراحل، ووجهت الاتهام للأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكى من والدته الراحلة هالة فؤاد.

وتردد أن أخو هيثم من والدته قام ببيع إحدى الشقق السكنية التي كان يمتلكها أحمد زكي في منطقة المهندسين بكل ما تحتويه من مقتنيات خاصة بالنجم الراحل.

أحمد زكي- صورة أرشيفية



وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ردت بشكل رسمي على ما يتم تداوله، وأوضحت أن مقتنيات الراحل أحمد زكي التي كانت ‏موجودة بأحد العقارات السكنية، قد تم نقلها بشكل رسمى إلى وزارة الثقافة، كإهداء من ‏الورثة بحضور ممثلهم القانوني. وشدد على حرص الوزارة على الحفاظ على تراث النجوم الذين شكلوا وجدان الكثير من المصريين.

أسرة أم كلثوم تتعرض للنصب

تعرضت أسرة السيدة أم كلثوم لواقعة نصب شهيرة تسببت في فقدان عدد من المقتنيات الشخصية المميزة لكوكب الشرق، حيث تعرضت أسرتها وتحديداً بثينة محمد البلتاجي ابنه شقيق أم كلثوم لواقعة نصب، حيث كانت قد حصلت خلال فترة تواجدها معها على قلادة ذهبية نادرة وحقيبة جلدية بالإضافة لعدد من الصور الخاصة بالنجمة الشهيرة.

بثينة تعرضت لعملية نصب كبيرة من أحد الأشخاص القائمين في مسقط رأسها بالدقهلية، حيث رهنت هذه المقتنيات لحين سداد دين عليها بمبلغ 50 ألف جنيه، وعندما قامت بتوفير المبلغ رفض الرجل تسليم هذه المقتنيات وطالبها بدفع مبلغ كبير وصل لنصف مليون جنية، وبدأ بالترويج للمقتنيات لبيعها بسعر كبير.

ممتلكات سمير صبري على الأرصفة

رحيل الفنان سمير صبري منذ عامين كان صدمة كبيرة لأصدقائه ومحبيه، لكن الصدمة الحقيقية كانت عندما تم تداول صور عبر السوشيال ميديا للمقتنيات الخاصة بسمير صبري وهي تباع على الأرصفة مع بائعي الروبابيكيا، واتضح فيما بعد أن سمير صبري كان لديه شقته الخاصة في المهندسين، بالإضافة إلى شقة أخرى قام باستئجارها في حي الزمالك، وبعد رحيله كان من حق صاحب العقار استرداد الشقة، وقام بالتخلص من هذه المقتنيات وبيعها.

سمير صبري- صورة أرشيفية

أسرة نور الشريف مستاءة من ضياع ممتلكاته

من المعروف عن الفنان نور الشريف حبه للثقافة والقراءة ، وكان لديه الكثير من المقتنيات الخاصة، لدرجة أنه كان يمتلك مكتبة كبيرة بالإضافة لاحتفاظه بالكثير من عقود أعماله الفنية، وخلال السنوات الماضية اتضح أن كثيراً من هذه المقتنيات تباع على الأرصفة في الأسواق والبعض منها في المزادات.

أسرة الفنان نور الشريف عبرت عن استيائها من هذا الأمر، وأكدوا أنهم ليسوا على علم بهذا الأمر نهائياً، خاصة وأنهم قاموا بالتبرع بجزء كبير من مكتبة نور الشريف لصالح مكتبة الاسكندرية تنفيذا لوصيته، وتضمن هذا التبرع 6022 كتابا و167 ورقة تخص عقود شركته الإنتاجية، و6 كراسات بخط يده بها بعض الخواطر والملاحظات.



يمكنك متابعة تصدّر الترند بعد بيع ممتلكاته على الرصيف: معلومات عن الراحل سمير صبري

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