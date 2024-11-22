فوز الفيلم السعودي انصراف بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بـ مهرجان القاهرة السينمائي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:28 مساءً - تم الإعلان عن فوز الفيلم السعودي "انصراف" للمخرجة جواهر العامري بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، بعد عرضه الأول في العالم العربي ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمسابقة الأفلام القصيرة.



وكان الفيلم السعودي "انصراف" قد تم عرضه عالميًا للمرة الاولى في مهرجان هوليوود للأفلام القصيرة و حصد جائزتي أفضل مخرجة وأفضل ممثلة والتي حصدتها الفنانة رجاء بطلة الفيلم.

تفاصيل الفيلم السعودي انصراف

ويأتي فيلم "انصراف" من إنتاج مشترك بين "فرونت رو" و "كات فيلمز"، وقد تولت "فرونت رو" توزيع الفيلم عالميًا.

وتدور أحداث فيلم "انصراف" حول قصة فتاة مراهقة تحمل اسم الجادل وتجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع حزنها بعد وفاة صديقتها المقربة، و تضطر للمشاركة في نشاط مدرسي مُستفز يقودها لاحداث ثوران مفاجئ في المدرسة، والفيلم سعودي "انصراف" من بطولة غادة عبود، رجاء، عائشة الرفاعي، سعدة الزهراني، لولو سعود.

المسيرة السينمائية للمُخرجة جواهر العامري

يُذكر أن المخرجة جواهر العامري كاتبة ومخرجة سعودية، تخرجت من جامعة عفت - فنون سينمائية، وهي أيضاً احدى خريجي مبادرة الشرق الاوسط للإعلام MEMI في 2022.

ويعد فيلم "انصراف" هو الفيلم القصير الثالث لـ جواهرالعامري، وجاء فيلمها السابق "مجالسة الكون" جزءًا من الفيلم الطويل "بلوغ" والذي شاركت فيه بالتعاون مع 4 مخرجات سعوديات، وكان عرضه العالمي الأول في افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورة عام 2021، وحينها كان الفيلم يعتبر حدثًا بالغ الأهمية في إطار سينما المرأة العربية، ثم أصبح متاحًا على منصة شاهد.



كما أن المخرجة جواهر العامري قد أنتجت الفيلم السعودي القصير "من يحرقن الليل" للمخرجة سارة مسفر والذي حصد العديد من الجوائز، ومنها تنويه خاص من لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2020، وشارك أيضًا في مهرجان بالم سبرينغز للأفلام القصيرة الدولي عام 2021، كما حصل الفيلم على جائزة السينما الواعدة في أيام قرطاج السينمائية عام 2021.

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