فيلم أبو زعبل 89 يفوز بـ جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:28 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال45, عن فوز فيلم أبو زعبل 89 بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، وذلك على هامش الحفل الختامي للمهرجان الذي أقيم مساء اليوم الجمعة الموافق22 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور رئيس المهرجان حسين فهمي وعدد آخر من النجوم والمشاهيى

قصة فيلم أبو زعبل

تدور أحداث الفيلم في 83 دقيقة من خلال استعادة ابن لرحلته مع والدته إلى سجن أبو زعبل عام 1989 لزيارة والده، حيث يعيد الابن نوستالجيا تلك الرحلة مع والده ذاته الآن، وهو من إخراج بسام مرتضى، وينافس في مسابقة النقاد الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

يمكنكم قراءة... بين نوستالجيا الماضي وتضحيات الحاضر.. أفلام جذبت جمهور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

المكرمون في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة، النجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF"

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».