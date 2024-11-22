الجيش الوطني يعلن إحباط محاولة تسلل حوثية شمال شرقي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الوطني في وقت متأخر من مساء أمس، إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال إعلام محور تعز العسكري في بيان على صفحته بالفيسبوك، إن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع الجيش الوطني في منطقة كلابة شمال شرق مدينة تعز.

ولم يورد البيان تفاصيل إضافية عن نتائج المواجهات بين الجانبين.

وكان الجيش قد أعلن قبل أيام إحباط محاولة تسلل مماثلة في جبهة الكريفات شرقي مدينة تعز.

وخلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، كثفت مليشيا الحوثي من عملياتها العدائية باتجاه مواقع الجيش في مختلف جبهات المحافظة مع عمليات تحشيد وبناء تحصينات عسكرية، في موجة تصعيد جديدة تهدف إلى تعطيل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لاستئناف المفاوضات وإنهاء الصراع.