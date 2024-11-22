ختام فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الليلة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - تختم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45 مساء اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم ومشاهير الوطن العربي، ومن المقرر خلال الحفل أن يتم الإعلان عن الأعمال الفائزة بجوائز مسابقات مهرجان المختلفة.

أبرز فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تضمنت فعاليات تلك الدورة 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

كما عقدت الكثير من الندوات والجلسات الحوارية، أبرزها ندوة الفنان أحمد عز، والتي أدارها الناقد رامي المتولي ، وتحدث من خلالها " عز " عن مسيرته الفنية المكللة بالتكريمات والجوائز.

وندوة آخرى للمخرج خيري بشارة "بعنوان مرآة مصر: الهوية في عيون خيري بشارة"، وتناولت الندوة وتتناول الندوة الطرق العميقة التي تستكشف بها أفلام خيري بشارة الهوية المصرية من خلال عدسة واقعية.

كما كانت هناك ندوة آخرى للمخرج يسري نصر الله ، وتطرق من خلالها إلى أعماله الفنية التي قدمها مع كبار النجوم وكشف عن الكواليس الخاصة بها.

ومن بين الندوات المميزة التي أقيمت خلال فعاليات الدورة الـ 45 هى ندوة الفنان عمرو سعد والتي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيرا، وحملت تلك الندوة طابعاً مميزاً خاصة وأن " سعد " حرص في حديثه على بث روح التفاؤل والأمل في نفوس المتواجدين من أجل تحقيق أحلامهم .

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وتضمنت أيضاً الدورة الـ 45 مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك عروض الأفلام، ورش العمل، والحلقات النقاشية مع مخرجين وفنانين عالميين.

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المكرمون في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة، النجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF"

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