أوكرانيا: موسكو استهدفتنا بصاروخ عابر للقارات

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

أعلنت أوكرانيا أن روسيا أطلقت صاروخاً عابراً للقارات خلال هجوم شُن صباح أمس، وذلك في أول استخدام معروف في الحرب لمثل هذا السلاح الذي يبلغ مداه آلاف الكيلومترات.

وأعلنت القوات الجوية عن الإطلاق بعد أن أطلقت أوكرانيا صواريخ غربية على أهداف داخل روسيا هذا الأسبوع، رغم تحذيرات موسكو من أنها ستعتبر مثل هذا العمل «تصعيداً كبيراً» في الحرب المستمرة منذ 33 شهراً.

وقال سلاح الجو إن «هجوماً صاروخياً روسياً استهدف شركات وبنية تحتية حيوية في مدينة دنيبرو بوسط شرق البلاد»، فيما لم يذكر ما الذي استهدفته الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أو ما إذا كانت قد تسببت في أي أضرار، لكن الحاكم الإقليمي سيرهي ليساك قال إن «الهجوم الصاروخي تسبب في أضرار لمؤسسة صناعية وأشعل حرائق في دنيبرو، فيما أصيب شخصان».

وأضاف: «أطلقت روسيا صاروخاً من طراز Kinzhal تفوق سرعته سرعة الصوت و7 صواريخ كروز من طراز Kh-101، تم إسقاط 6 منها، إذ تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منطقة أستراخان في الاتحاد الروسي»، من دون أن تحدد نوع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تم إطلاقها.