الامارات | شباب الأهلي يتعادل مع كلباء ويفقد أول نقطتين في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقد شباب الأهلي أول نقطتين في بطولة دوري أدنوك للمحترفين بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه اتحاد كلباء في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد راشد، لحساب الجولة الثامنة من المسابقة.

وفوت فيديريكو كارتابيا، الفرصة على شباب الأهلي للخروج بالنقاط الثلاث بعد أن أهدر ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة الثانية من الوقت المُحتسب بدلا من الضائع، وسددها في القائم.

وقدم شباب الأهلي أقل مبارياته في بطولة الدوري، اذ عانى الامرين في تهديد مرمى حارس كلباء سلطان المنذري بسبب الطريقة الدفاعية المثالية التي خاض بها النمور اللقاء، على الرغم من أن الفريق افتقد لخدمات مجموعة من أبرز لاعبيه وفي مقدمتهم مهدي قائدي، فغابت الخطورة طوال الـ90 دقيقة على الرغم من استحواذه على الكرة خلال شوطي اللقاء.

وبذلك تراجع شباب الأهلي للمركز الثاني بعد أن رفع رصيده للنقطة 19، كما رفع اتحاد كلباء رصيده إلى 11 نقطة.