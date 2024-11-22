بريطانيا تتعهد بدعم الدول الغنية بالغابات لمكافحة التغير المناخي

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهدت المملكة المتحدة بتمويل الدول الغنية بالغابات، بـ 239 مليون جنيه استرليني (299 مليون دولار) لمساعدتها في مواجهة التغير المناخي، وذلك في اليوم الأخير لقمة المناخ الأممية (كوب 29)، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» اليوم الجمعة.

وسوف يتم تخصيص الأموال التي تم الإعلان عنها خلال القمة المنعقدة في باكو، عاصمة أذربيجان، لدول مثل كولومبيا وإندونيسيا، لدعم الدور الحيوي للغابات تمتص كميات ضخمة من الكربون من الغلاف الجوي للأرض.

ويأتي ذلك في إطار التزام المملكة المتحدة بتقديم 11.6 مليار جنيه إسترليني لتمويل جهود مكافحة التغير المناخي بحلول 2026، منها 1.5 مليار جنيه استرليني مخصصة حصراً لحماية الغابات وإحيائها.