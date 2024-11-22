محمد الشرقي يشهد العرس الجماعي لـ«170» عريساً من أبناء الفجيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور الأعراس الجماعية كمبادرة مجتمعية تسهمُ في تعزيز قيم التلاحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وخلق مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.

جاء ذلك خلال حضور سموه، العرس الجماعي السادس والعشرين لـ170 عريساً من أبناء الفجيرة، الذي يُقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبرعاية سمو ولي العهد، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53 للدولة في قاعة البيت متوحد بالفجيرة.

ونوه سموه، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي، والحفاظ على القيم الثقافية والتقاليد الأصيلة، من خلال المبادرات الرامية إلى دعم الشباب، وتخفيف أعباء الزواج عليهم، وتشجيعهم على بناء أسر مستقرة، تسهم بدورها في تعزيز تماسك المجتمع.

وهنأ سموه العرسان بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة ملؤها الخير والاستقرار، كما أشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة للمناسبة، نحو تحقيق أهدافها الاجتماعية السامية.

حضر المناسبة، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة في ديوان الرئاسة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من المسؤولين وأسر العرسان.

وتضمّن الحفل فقرات احتفالية، حيث ألقى الشاعر مصبح بن علي الكعبي قصيدةً بالمناسبة، تلاها عرضُ الندبة الشحيّة التي أدّتها فرقة دبا الحربية.

من جانبهم، عبّر العرسان عن شكرهم وامتنانهم على هذه المبادرة الكريمة، التي تجسّد صور التكافل الاجتماعي بين أبناء الإمارات.