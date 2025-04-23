شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق تخطى الاضطراب.. مشاهير أعلنوا إصابتهم بـ"فرط الحركة" آخرهم كريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الفنان كريم فهمى، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، عن تشخيصه بالإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وهو الأمر الذى حدث بالصدفه أثناء اطمئنانه على ابنته التى تعانى من عدم التركيز، عندها أخبرته الطبيبة أنها مصابه مثله بالاضطراب.

وأوضح فهمى أنه بعد تشخيصه تذكر عدم التركيز الذى كان يشعر به خلال دراسته بالمدرسة، ووصف الأمر بأنه اشبه "بسحابه سوداء" فى رأسه، رغم أنه شديد التركيز فى الأشياء التى يحبها فقط.

ويعد اضطراب فرط الحركة وتشتت الإنتباه من الاضطرابات الشائعة حول العالم، ونشر موقع "Web MD" قائمة بمشاهير حول العالم، وبمختلف المجالات، مصابون بالاضطراب.

مشاهير أعلنوا إصابتهم باضطراب فرط الحركة مايكل فيلبس

الرياضى الأكثر تتويجا بالميداليات الأولمبية في التاريخ، برصيد 28 ميدالية، بينها 23 ميدالية ذهبية، حصل عليها خلال 4 دورات أولميبية، وذلك حتى اعتزاله عام 2016، وتعرض فيلبس فى طفولته للتنمر من زملائه بالمدرسة، بسبب ملامحه وعدم تركيزه، حتى تم تشخيصه فى سن التاسعة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، عندما نصح الطبيب والدته "ديبى" بتعليمه السباحة، والتى أظهر فيها تفوقا ملحوظا حتى أصبح من أساطيرها.

سيمون بايلز

أسطورة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز، البالغة من العمر 28 عام، حققت خلالها 11 ميدالية أولمبية بينها 7 ذهبيات، أعلنت عبر موقع "X" أنها تعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، قائلة "إن إصابتي باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وتناولي للأدوية لعلاجه ليس أمرًا مخجلًا، ولا أخشى إخبار الناس به".

جاستن تيمبرليك

يقول بعض المشاهير المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إن هذه الحالة ساهمت في نجاحهم، بينما يقول آخرون إنهم واجهوا تحديات، فى حين يؤكد المغني والممثل جاستن تيمبرليك، الحائز على جائزة جرامي، أنه يعاني من اضطراب الوسواس القهري الممزوج باضطراب نقص الانتباه، والذى يحاول التعايش معه.

باريس هيلتون

تعاني باريس هيلتون، المغنية والممثلة ووريثة سلسلة فنادق عالمية، من اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة منذ أن كانت في الثانية عشرة من عمرها، مؤكدة أن هذا الاضطراب لا يؤثر على مسيرتها المهنية، لأنها تعايشت مع طوال حياتها.

مارك روفالو

الممثل العالمى مارك روفالو، والمشهور بتجسيده "هالك" فى سلسلة أفلام " The Avengers" أنه نشأ مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وعسر القراءة، والاكتئاب دون تشخيص، موضحا ان أكثر الأشياء صعوبة فى طفولته، هى الشعور بأنه غريب وغير عادي، ولا ينتمى لأى مكان.