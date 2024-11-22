آيتن عامر في يوم ميلادها.. إطلالات جمالية فخمة تلهم المرأة الأنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - آيتن عامر هي واحدة من نجمات الدراما المصرية اللواتي حققن نجاحاً بأدوار متنوعة ولافتة، ومن خلال تطور إطلالاتها الجمالية واختياراتها المتجددة التي تطغى عليها الفخامة والرقي، استطاعت أن تكون ملهمة للمرأة العربية الطامحة دوماً للتألق، ولا سيما أنها تمتلك ملامح شرقية تعززها بأساليب مكياج جذابة بلمسات عصرية أنثوية.

وحققت آيتن عامر عبر السنوات نقلة نوعية في إطلالاتها الجمالية؛ فهي تواكب صيحات الموضة بما يناسب لون شعرها البني الطويل وعينيها العسليتين، فتراها تختار صيحات المكياج وتسريحات الشعر المتجددة مع الحفاظ على ملامحها الطبيعية. وبالنسبة إلى مكياجها تحديداً؛ فهي تميل إلى ألوان ظلال العيون التي تتنوع بين الترابية والسموكي والزهرية بتدرجات مختلفة، ورسمات العيون المحددة والبارزة لشكل العيون اللوزية، وأحمر الشفاه المتراوح بين النيود والترابي والأحمر البارز.

أما تسريحات شعرها؛ فهي تتنوع بين تسريحة ذيل الحصان وتسريحة الكعكة العالية وتسريحة الويفي والشعر المالس، بأساليب ناعمة وراقية تناسب المرأة العصرية.

ولمناسبة يوم ميلادها الذي يصادف 22 من نوفمبر من كل عام؛ نرصد لك أجمل إطلالات آيتن عامر الجمالية؛ فهي تلهم المرأة مجموعة من أساليب المكياج وتسريحات الشعر.

مكياج سموكي فخم مع تسريحة الشعر الويفي

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إذا كنت ترغبين بإطلالة فخمة لسهرتك، يمكنك التألق بمكياج سموكي فخم على طريقة آيتن عامر التي اعتمدت في واحدة من إطلالاتها هذه الصيحة الأنيقة، وقد ارتكزت على الظلال السموكي الفخمة فوق جفن العين المتحرك مع القليل من الظلال الزهرية والكحل الأسود البارز داخل العين وطبقات الماسكرا الكثيفة، واختارت الفاونديشن المخملي مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الغلوسي المحدد بقلم الكونتور الناعم، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر الويفي الطويل بالفرق الجانبي للغرة العالية عن الجبين.

مكياج ترابي جذاب مع تسريحة الشعر المموج

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وإذا كنت من محبات الألوان الترابية في صيحات المكياج؛ فقد يناسبك المكياج الترابي على غرار آيتن عامر الذي تألقت به في إحدى جلسات التصوير معتمدة الظلال الترابية فوق الجفن العلوي للعين مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج العين وطبقات الماسكرا البارزة للرموش، وبدت بشرتها موحدة بلونها الحنطي مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي الغلوس المحدد بالكونتور الكراميل، أما تسريحة شعرها فاختارتها بتموجات متفاوتة زادت من كثافة شعرها مع الفرق الوسطي للغرة.

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مكياج سموكي وردي جذاب مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

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من الواضح أن آيتن عامر أصبحت أكثر جرأة وعصرية في صيحات مكياجها؛ لذا ننصحك باختيارها إذا كنت من صاحبات هذا الذوق، اختاري مكياج سموكي وردياً على طريقتها من خلال تطبيق الظلال السموكي القوية عند طرف العين الخارجي وادمجيها مع الظلال الوردية البراقة داخل منبت الرموش مع طبقات الماسكرا الكثيفة والكحل الأسود البارز داخل العين، كذلك اعتمدي الفاونديشن البرونزي الناعم مع البلاش المشرق على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الوردي الناعم، ويمكن اختيار تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع بالغرة إلى الخلف لإبراز مكياجك.

مكياج بالهايلايتر المشرق مع تسريحة ذيل الحصان

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أما إذا كنت من محبات الألوان المات في المكياج؛ فيمكن التألق على طريقة آيتن عامر التي تألقت في واحدة من أجمل إطلالاتها بمكياج فخم ارتكز على الظلال المشرقة بالهايلايتر في زاوية العين الداخلية، التي تم دمجها مع الظلال السموكي المحددة لرسمة العين، إلى جانب طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش والكحل الأسود داخل العين، واختارت الفاونديشن الموحد والمناسب على لون بشرتها الحنطية وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الغلوس، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان العريضة التي أبرزت من خلالها جمال وأناقة مكياجها.

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صيحة أحمر الشفاه القوي مع تسريحة الويفي

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كذلك، تألقت آيتن عامر في واحدة من إطلالاتها بنقشة الليوبارد، وبمكياج كلاسيكي ارتكز على الظلال السموكي البرونزية فوق جفن العين المتحرك مع الكحل الأسود داخل العين والماسكرا الكثيفة وأحمر الشفاه القوي باللون الأحمر الفاقع الذي منحها المزيد من التألق والأناقة، واختارت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي المنسدلة على الأكتاف.

مكياج برونزي ثقيل مع تسريحة الشعر المالس

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ومن أجمل اختيارات آيتن عامر الجمالية المكياج البرونزي الفخم الذي تألقت به في هذه الإطلالة، حيث طبقت ظلال العيون البرونزية بتأثير السموكي الفخم فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر المسحوب إلى الخارج وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش وبدت بشرتها برونزية بالفاونديشن المشرق إلى جانب البلاش الترابي الفخم على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بالغلوس الترابي والكونتور البني، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس مع الحجاب على الرأس.