وزير الدفاع الإسرائيلي قرر إنهاء استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه "قرر إنهاء استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة".
واشار في بيان، الى أنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".
واعتبر انه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
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