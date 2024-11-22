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الامارات | 100 يوم تفصلنا عن رمضان

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أحمد عابد – أبوظبي : 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 100 يوم تفصلنا عن رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أنه يفصلنا عن شهر رمضان المبارك قرابة 100 يوم، حيث سيهل علينا  الشهر الفضيل يوم  1 مارس 2025.


وأشار الجروان أن المئة يوم هي أقصى مدة قد تفصلنا عن الشهر الفضيل، إذا أتمت الشهور الهجرية من جمادى الأولى إلى شعبان عدة 30 يوما ، وهذا نادر ما تكمل اربع شهور هجرية متتالية 30  يوما ، و هذا وارد ولكن عادة يكون شهر 30 يوما يتبعه شهر 29 يوما ، حيث متوسط مدة الشهر الهجري 29.5  يوما 


وأكد الجروان أن المواسم الشرعية و مواعيد النسك تعتمد ضوابط شرعية تقر دخول الشهر الهجري شرعيا وتختلف بإعلانه الجهات المختصة .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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