افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارات استهدفت عدد من البلدات في جنوب لبنان وهي: ديرالزهراني ، كفرا وياطر ورشاف وعيناتا، محيط ارنون.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت عدد من البلدات في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.