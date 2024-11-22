أمانة الطائف تطرح 3 فرص استثمارية لأنشطة تجارية وسياحية ونقل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

طرحت أمانة محافظة الطائف ثلاث فرص استثمارية جديدة، شملت إنشاء وتشغيل وصيانة مجمعات تجارية متعددة الاستخدامات بجوار نادي الفروسية “-الأنشطة التجارية-مبنى متعدد الاستخدامات-سوق مركزي”، ضمن الأنشطة التجارية التي تطرحها الأمانة عن طريق موقع فرص، ومدة العقد 50 سنة، بضاحية الحوية، على مساحة 325910 أمتار مربعة.

والفرصة الثانية إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع نقل المركبات والمعدات بين المدن “-أنشطة النقل- خدمات نقل أخرى- محطة نقل بري”، ضمن أنشطة النقل، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المشروع عن طريق موقع فرص، ومدة العقد 20 سنة، على مساحة 11341 مترًا مربعًا.

والفرصة الثالثة تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة منتجع ولاونج بطريق الشفا “-الأنشطة السياحية-شاليهات /منتجعات/ فندق” ومدة العقد 20 سنة، ومساحة الموقع 5490 مترًا مربعًا، وذلك ضمن جهود الأمانة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تشغيل المشروعات الخدمية، وإفساح المجال للمستثمرين ورواد الأعمال لاستغلال الفرص السياحية والتجارية والاستثمارية المتاحة بما يرتقي بمستوى الشراكة بين القطاعين.

ودعت الأمانة الراغبين في الاطلاع على تفاصيل هذه الفرصة الاستثمارية عبر منصة (فرص) البوابة الموحدة للاستثمار في المدن السعودية، ويمكن لرواد الأعمال الراغبين في تقديم عروضهم استلام المنافسات عن طريق المنصة، وأيضًا التعرف على آخر موعد لشراء كراسة الشروط والمواصفات واستلام الاستفسارات وموعد فتح مظاريف العروض والعطاءات.

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