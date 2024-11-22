شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين وانقطاع الكهرباء.. "إعصار القنبلة" يضرب كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

عاصفة "إعصار القنبلة"

الدمام - شريف احمد - تعرض شمال كاليفورنيا لعاصفة قوية محملة بالثلوج وكميات غير مسبوقة من الأمطار الخميس، أسفرت عن اقتلاع أشجار وتدمير منازل، كما لقي شخصان حتفهما، وتسببت العاصفة أيضا في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من العملاء في إقليم الشمال الغربي الهادئ.وحذر الخبراء من خطر استمرار الفيضانات المفاجئة والانهيارات الصخرية. وجرى إلغاء عشرات رحلات الطيران من وإلى سان فرانسيسكو. وما زال التيار الكهربائي منقطعا عن أكثر من 320 ألف شخص، في واشنطن معظمهم في منطقة سياتل، اليوم فيما تعمل الطواقم لإزالة خطوط الكهرباء وفروع الأشجار الساقطة والحطام من الشوارع.وذكر مسؤولو قطاع الكهرباء أن انقطاع التيار قد يستمر إلى بعد غد السبت. وفي الساحل الشرقي، حيث اندلعت حرائق غابات نادرة، استقبلت نيويورك ونيو جيرسي أمطارا هناك حاجة ماسة لها كي تخفف من خطر الحريق على مدار سائر العام.كان مركز توقعات الأحوال الجوية قد أمس الأربعاء أطلق تحذيرات من هطول أمطار غزيرة حتى يوم الجمعة بسبب عاصفة "إعصار القنبلة"، وهو مصطلح يستخدم عندما تشتد قوة الإعصار بسرعة.