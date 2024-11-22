اخبار السعوديه

جمعية الكشافة تطلق دراسة تأهيلية لمساعدي مفوضي تنمية المراحل بعنيزة

0 نشر
عبدالعزيز العمري - الرياض 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الكشافة تطلق دراسة تأهيلية لمساعدي مفوضي تنمية المراحل بعنيزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق غدًا السبت، دراسة مساعدي مفوضي تنمية المراحل التي تنظمها جمعية الكشافة العربية بمحافظة عنيزة.
وتستمر الدراسة حتى الخميس المقبل 28 نوفمبر، وتهدف إلى تأهيل القادة لدعم إدارة وتنفيذ برامج تنمية المراحل بما يتماشى مع السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للجمعية.
تشمل الدراسة عددًا من الجلسات التدريبية المكثفة التي تتناول أدوار واحتياجات مساعدي مفوضي تنمية المراحل، والطريقة الكشفية، ومراحل النمو، ومناهج المراحل، بالإضافة إلى طرق تصميم البرامج الكشفية وإدارتها.

برامج كشفية جديدة

كما سيتم التركيز على تقييم المناهج التربوية، أساليب الاتصال، وإدارة الاجتماعات الكشفية.
وفي إطار التقييم العملي، سيقدم المشاركون في اليوم الأخير مشروعات تطبيقية تتضمن التخطيط لاجتماعات قادة الوحدات، إعداد الخطط السنوية للمفوضيات، وابتكار برامج كشفية جديدة تستجيب لاحتياجات القادة وتطور مهاراتهم.
وأكدت الجمعية ضرورة استيفاء المرشحين لعدد من الشروط للمشاركة، من أبرزها الحصول على الشارة الخشبية قبل سنتين على الأقل، والمساهمة في التخطيط للبرامج الكشفية، إلى جانب التوصية من الجهة الكشفية المعنية.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا