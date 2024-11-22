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شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الكشافة تطلق دراسة تأهيلية لمساعدي مفوضي تنمية المراحل بعنيزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تنطلق غدًا السبت، دراسة مساعدي مفوضي تنمية المراحل التي تنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمحافظة عنيزة.
وتستمر الدراسة حتى الخميس المقبل 28 نوفمبر، وتهدف إلى تأهيل القادة لدعم إدارة وتنفيذ برامج تنمية المراحل بما يتماشى مع السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للجمعية.
تشمل الدراسة عددًا من الجلسات التدريبية المكثفة التي تتناول أدوار واحتياجات مساعدي مفوضي تنمية المراحل، والطريقة الكشفية، ومراحل النمو، ومناهج المراحل، بالإضافة إلى طرق تصميم البرامج الكشفية وإدارتها.
وفي إطار التقييم العملي، سيقدم المشاركون في اليوم الأخير مشروعات تطبيقية تتضمن التخطيط لاجتماعات قادة الوحدات، إعداد الخطط السنوية للمفوضيات، وابتكار برامج كشفية جديدة تستجيب لاحتياجات القادة وتطور مهاراتهم.
وأكدت الجمعية ضرورة استيفاء المرشحين لعدد من الشروط للمشاركة، من أبرزها الحصول على الشارة الخشبية قبل سنتين على الأقل، والمساهمة في التخطيط للبرامج الكشفية، إلى جانب التوصية من الجهة الكشفية المعنية.
وتستمر الدراسة حتى الخميس المقبل 28 نوفمبر، وتهدف إلى تأهيل القادة لدعم إدارة وتنفيذ برامج تنمية المراحل بما يتماشى مع السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للجمعية.
تشمل الدراسة عددًا من الجلسات التدريبية المكثفة التي تتناول أدوار واحتياجات مساعدي مفوضي تنمية المراحل، والطريقة الكشفية، ومراحل النمو، ومناهج المراحل، بالإضافة إلى طرق تصميم البرامج الكشفية وإدارتها.
برامج كشفية جديدةكما سيتم التركيز على تقييم المناهج التربوية، أساليب الاتصال، وإدارة الاجتماعات الكشفية.
وفي إطار التقييم العملي، سيقدم المشاركون في اليوم الأخير مشروعات تطبيقية تتضمن التخطيط لاجتماعات قادة الوحدات، إعداد الخطط السنوية للمفوضيات، وابتكار برامج كشفية جديدة تستجيب لاحتياجات القادة وتطور مهاراتهم.
وأكدت الجمعية ضرورة استيفاء المرشحين لعدد من الشروط للمشاركة، من أبرزها الحصول على الشارة الخشبية قبل سنتين على الأقل، والمساهمة في التخطيط للبرامج الكشفية، إلى جانب التوصية من الجهة الكشفية المعنية.