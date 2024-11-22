هاني سلامة يتفاعل مع معجب بطريقة طريفة في الشارع

ميرنا وليد - بيروت - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل المصري هاني سلامة، يظهر فيه بموقف طريف وغير متوقع مع أحد معجبيه في الشارع.



في الفيديو، قام المعجب بتشغيل الكاميرا على وضعية السيلفي لالتقاط صورة مع هاني سلامة، لكنه كان في الواقع يسجل مقطع فيديو. أثناء استعداد الفنان للتصوير، طلب المعجب ممازحًا "هات بوسة بقى"، ليرفض هاني، إلا أن المعجب فاجأه بتقبيله قائلاً: "أنا بوستك خلاص"، لينصرف بعدها وسط أجواء مرحة.

على صعيد آخر، يستعد هاني سلامة لطرح عملين دراميين جديدين. الأول مسلسل تلفزيوني بعنوان "أمير العوامري"، المكون من 30 حلقة، ويشاركه البطولة سوسن بدر، سلوى خطاب، وحجاج عبد العظيم، ومن إخراج محمد النقلي وتأليف أحمد صبحي.

أما العمل الثاني، مسلسل قصير بعنوان "الذنب" مكون من 10 حلقات، من إخراج رضا عبد الرازق وقصة شاهيناز الفقي، ويضم فريق العمل درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، ومحمد القس.