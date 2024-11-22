من 4-5 سنوات إليك أنشطة لتعزيز المهارات الحركية لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:57 صباحاً - مع بلوغ الأطفال عمر 4 سنوات، قد يكون لديهم سيطرة أفضل على أجسادهم مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا يعني أن المهارات الحركية الإجمالية قد تنمو بشكل متزايد، وهي عبارة عن حركات لتعزيز نشاط عضلات الجسم الكبيرة مثل عضلات الذراعين أو الساقين أو عضلات جميع أنحاء الجسم.

تشمل المهارات الحركية الإجمالية التحكم في الحركة، والتوازن والتي تشكل أساساً قوياً لدعم أنشطة اللعب والتعلم الخاصة بطفلك، فيما يلي وفقاً لموقع "raisingchildren" بعض فوائد المهارات الحركية الإجمالية للأطفال والأنشطة التي تعززها.

فوائد تعزيز المهارات الحركية للأطفال

جعل طفلك أكثر استقلالية

الأنشطة الحركية الإجمالية تجعل الأطفال أكثر استقلالية - الصورة من موقع Freepik

القيام بالأنشطة الحركية الإجمالية المناسبة بانتظام يمكن أن يساعد في جعل الأطفال أكثر استقلالية، على سبيل المثال، إذا كان لا يزال يتعين عليك حمل طفلك في السابق عند المشي أو صعود ونزول الدرج، فسيتمكن طفلك الصغير من المشي بمفرده دون مساعدتك إذا تم الاستمرار في تعزيز مهاراته الحركية الإجمالية.

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تعزيز الثقة بالنفس

يمكن للأنشطة الحركية الإجمالية التي يقوم طفلك بها مع أصدقائه أن تساعده على صقل مهاراته الاجتماعية وثقته بنفسه، وفي المقابل يمكن أن يسبب التأخر في المهارات الحركية الإجمالية مشاكل في المهارات الحركية الدقيقة لطفلك؛ مثل قدرته على الكتابة والتي تعد مهارة حركية دقيقة.

قوة التفكير لدى الأطفال

ممارسة المهارات الحركية الإجمالية منذ سن مبكرة بطريقة منظمة في مرحلة ما قبل المدرسة يمكن أن يكون له تأثير على القدرات المعرفية للأطفال مع تقدمهم في السن، فغالباً ما يرتبط ضعف المهارات الحركية الإجمالية بتأخر التعلم، بما في ذلك مشاكل القراءة والرياضيات.

يجب الانتباه أيضاً إلى أن التطور الحركي الإجمالي لكل طفل قد يختلف من طفل إلى آخر، لأنه يعتمد على حالة النمو الجسدي لطفلك، لذا لكي تتطور المهارات الحركية الإجمالية لدى الأطفال على النحو الأمثل، يجب على الأمهات تدريبهم وتحفيزهم عن طريق ممارسة بعض الأنشطة المناسبة.

أمثلة على الأنشطة الحركية للأطفال

في سن 4-5 سنوات، يبدو أن المهارات الحركية الإجمالية لطفلك تتطور بشكل جيد، وقد يواجه الأطفال الذين يلعبون على الأجهزة الإلكترونية انخفاضاً في مهاراتهم الحركية الإجمالية. فيما يلي أمثلة على الأنشطة الحركية الإجمالية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-5 سنوات والتي يمكن لطفلك القيام بها:

القفز بالحبل

القفز بالحبل من الأنشطة الحركية المناسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-5 سنوات، وهو يساعد على تحسين المهارات الحركية، للأطفال ومنح الطفل القدرة على تطوير قدرات التنسيق بين أجزاء الجسم وحرق المزيد من السعرات الحرارية، وتفادي الإصابة بزيادة الوزن أو السمنة.

المشي على حافة الرصيف

عند اصطحاب طفلك في نزهة خارج المنزل في الصباح والمساء اتركيه يسير على حافة الرصيف واطلبي منه أن يوازن جسده، ويحاول ألا يسقط فيعد التوازن أحد جوانب المهارات الحركية الإجمالية التي يجب على طفلك الصغير إتقانها، ويمكن للأم والأب أيضاً استخدام الألواح أو الحبال، والطلب من طفلك المشي عليها لتدريب عضلات الساق على التوازن عند المشي وتعزيز قدرة التركيز لديهم.

تقليد حركات الحيوانات

هناك العديد من الجوانب الحركية الإجمالية التي يمكن لطفلك أن يتدرب عليها، بما في ذلك المهارات الحركية، ويمكنك اختيار نوع واحد من الحيوانات يقوم طفلك الصغير بتقليد حركاته على سبيل المثال، أرنب أو كانجارو يقفز، أو حصان يركض.

ممارسة الرياضة

الرياضة تساعد في تطوير المهارات الحركية - الصورة من موقع Freepik

تساعد ممارسة الرياضة على تطوير المهارات الحركية الإجمالية لدى الأطفال مثل مهارات ممارسة بعض الألعاب ككرة القدم أو السلة أو كرة الريشة، فهي لا تحفز المهارات الحركية الإجمالية فحسب، بل يمكن للأطفال أيضاً تدريب أجسادهم لتكون أكثر صحة أثناء تعلم تلك المهارات.

على الجانب الآخر يعد اللعب في الهواء الطلق، من الأنشطة التي يمكن تشجيع طفلك على ممارستها.

اللعب في الحدائق

عادة ما تكون الحدائق مجهزة بمنطقة خاصة للأطفال بها ألعاب مثل الأراجيح والزلاقات والأراجيح وجسور الحبال وصناديق الرمل، وقد تجعل تلك الألعاب الأطفال يقومون بحركات مختلفة، مثل الجلوس والمشي بشكل مستقيم، وممارسة القفز.

ويمكنك أيضاً دعوة الأطفال للعب ببعض الألعاب التقليدية، مثل الغميضة، وهي من الألعاب التي تساعد على تطوير المهارات الحركية لطفلك.

يعد اللعب أيضاً بوضع الكرات في السلال من الأنشطة الحركية التي تساعد على تدريب المهارات الحركية لدى الأطفال، فقد تحتاجين فقط إلى توفير كرات بلاستيكية صغيرة ودلو صغير لمساعدته على التدرب على وضع الكرة في الدلو.

الأنشطة الفنية

يمكن للأنشطة الفنية، مثل الرسم والتلوين أو الخربشة أو ممارسة بعض الأعمال الفنية باستخدام القماش والألوان المائية، أن تساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم الحركية الإجمالية ومساعدة الأطفال على صقل مهاراتهم الحركية الإجمالية أثناء التعبير عن أنفسهم.

ممارسة السباحة

تعد السباحة من الأنشطة الحركية التي يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-5 سنوات ممارستها، فهي تساعد على تدريب عضلات الجسم المختلفة، كاليدين والقدمين، ويمكن للأمهات تسجيل أطفالهن الصغار في نادي السباحة أو تعليمهم بأنفسهن.

يجب الانتباه أيضاً إلى أن السباحة لا تدرب عضلات طفلك فحسب، بل تجعل جسم طفلك أكثر لياقة وأقل عرضة للأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا أو السعال.

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فوائد البستنة

تساعد أعمال البستنة، مثل حفر الأرض وزراعة النباتات والعناية بها الأطفال على صقل المهارات الحركية الإجمالية؛ لذا تأكدي في النهاية من اختيار الأنشطة المناسبة لعمر الأطفال واهتماماتهم والإشراف عليهم دائماً عند اللعب .

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.