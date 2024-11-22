الامارات | مبعوث وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع عدد من وزراء ومسؤولي فيجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام السيد عمر شحادة مبعوث وزير الخارجية لدى جزر الكاريبي والباسيفيك، بزيارة رسمية إلى جمهورية فيجي، حيث التقى عدداً من الوزراء والمسؤولين بهدف تعزيز العلاقات ودفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى آفاق جديدة.

والتقى المبعوث خلال زيارته جمهورية فيجي، معالي بيمان براساد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والتخطيط الاستراتيجي والتنمية الوطنية والإحصاء، ومعالي مانوا كاميكاميكا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاونيات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات.

كما التقى بمعالي لينورا كيريكيريتابوا مساعد وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس النواب، ومعالي فيليم جافوكا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والطيران المدني، ومعالي بيو تيكودوادوا وزير الشؤون الداخلية والهجرة، ومعالي عسيري رادرودرو وزير التعليم، ومعالي فاتيمي ريالو وزير الزراعة.

وجرى خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وسبل دفع التعاون إلى آفاق جديدة، كما أعرب الجانبان عن التزامهما المشترك بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتنمية والطاقة المتجددة وبناء وتمكين القدرات.

وعقد المبعوث أيضاً لقاء مع معالي بارون واكا الأمين العام لمنتدى جزر الباسيفيك، حيث جرى استعراض فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة في مجال تغير المناخ والاستدامة.