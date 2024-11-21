شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بالدعم الذي يقدمه الرئيس للرياضة والرياضيين ودعمه اللامحدود لشباب مصر والان مع تفاصيل الخبر

عقب افتتاح نادي الهجن والفروسية الدولي في الخارجة بالوادي الجديد وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ألقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كلمة استهلها بتقديم خالص الشكر والتقدير والعرفان للقيادة السياسية الحكيمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل والمستمر للرياضة المصرية والرياضيين، ودعمه اللامحدود للشباب المصري لتعظيم إسهاماته وتحقيق ما يصبو إليه شباب وطننا العزيز من طموحات وتطلعات.

وخلال كلمته، عبر وزير الشباب والرياضة عن سعادته الغامرة بالتواجد في محافظة الوادي الجديد، إحدى المحافظات الحدودية الغالية على قلوبنا جميعاً، والتي تلقى اهتماماً بالغاً من القيادة السياسية، كونها تمثل واحة من الخيرات والطاقات الشابة، مؤكدا أنها تتمتع بموقع استراتيجي وموارد طبيعية غنية، مما يجعلها قادرة على تحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات.

وقال الدكتور أشرف صبحي، "ما نراه اليوم بمحافظة الوادي الجديد هو تغييراً حقيقياً على الأرض يعكس حجم المشروعات المنفذة، لاسيما مشروعات البنية الأساسية في مختلف المجالات"، مؤكداً أن الشباب وطاقتهم الحيوية بمثابة الوقود لاسـتمرار تطـور المجتمعات التي يعيشون فيهـا، وهم أسـاس التنميـة المجتمعيـة، لذا أولــت الدولــة المصــرية اهتماماً بالغاً لهــم في إطـار البُعـــد الاجتماعي لسياسـاتها التنمويـــة؛ بهدف التأكيــد علــى أهميــة دورهــم فــي المجتمــع، وضـرورة مشـاركتهم فـي جميـع مجـالات التنميـة الشاملة التي تشهدها البلاد.

وأضاف الوزير، "انطلاقا مما سبق فإننا في وزارة الشباب والرياضة نؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار في المستقبل، ولهذا السبب، فإننا نولي اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب وتطوير قدراتهم، ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم، بهدف إعداد قادة للتغيير، لديهم القدرة على إحداث أثر في مجتمعاتهم المحلية والممتدة".

وخلال كلمته، سلط وزير الشباب والرياضة الضوء على الإنجازات التي تحققت في قطاع الرياضة بمحافظة الوادي الجديد، والتي تمثلت في وجود 3700 مشارك ومشارك في المبادرة القومية للياقة البدنية بمراكز الشباب والشوارع والمنتزهات ضمت جميع الفئات من الشباب والمرأة والرواد وذوي القدرات والهمم، بجانب 1000 مستفيد من مبادرة "دراجتك صحتك"، إضافة إلى ٤ آلاف مشارك في المهرجانات الرياضية للدراجات والمشي والمناسبات القومية.

كما تضمنت الجهود والإنجازات التي تحققت مشاركة ١٠٠٠ مشارك في دوري الساحات والشوارع بمدينتي الداخلة والخارجة، فضلا عن تنظيم ١٦ قافلة رياضية بالمناطق والقرى المحرومة، بالإضافة إلى ٥٠٠ فتاة مشاركة في مشروع كرة القدم النسائية "ألف بنت ألف حلم"، وكذا ٥٠٠ مشارك في مونديال "حياة كريمة" لكرة القدم.

كما ألقى وزير الشباب والرياضة الضوء على حجم الإنشاءات الشبابية والرياضية بمحافظة الوادي الجديد، حيث وصل إجمالي التكلفة الانشائية للمشروعات المنفذة في الخطة الاستثمارية بالمحافظة خلال السنوات الخمس الماضية نحو ٤٣٣ مليون جنيه منها ١٤١ مليون جنيه للمدينة الشبابية، كما تمت المساهمة مع المحافظة في مضمار الهجن بالخارجة بمبلغ ١٥ مليون جنيه، وتحملت وزارة الشباب والرياضة تكلفة إنشاء مضمار الدراجات بالكامل بمبلغ ٧ ملايين جنيه، كما تم ساهمت مع المحافظة في إنشاء مضمار الهجن ببغداد باريس بمبلغ 2.5 مليون جنيه من إجمالي 4.5 مليون جنيه، وبلغ إيراد المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة للعام المالي 2023/2024 مبلغ 475,605 جنيه، كما بلغت قيمة الاستثمارات داخل نادي الوادي الجديد 2.819.520جنيه، ويبلغ عدد مراكز الشباب بمحافظة الوادي الجديد 76 مركز شباب، 3 مراكز تنمية شبابية (الداخلة، الخارجة، الفرافرة).

وأضاف: "ويبلغ عدد أندية محافظة الوادي الجديد ١٣ ناديا، تم دعم عدد ٩ أندية بإجمالي مبلغ ٤٩٨ ألف جنيه، بالإضافة إلى دعم نادى الوداي الجديد إضافياً بمبلغ ٥٠ ألف جنيه، ومؤخراً تم إشهار عدد ٣ أندية وهم "نادي الرماية والصيد، ونادي الهجن والفروسية بغرب الموهوب، ونادي الهجن والفروسية ببغداد".

وفي الوقت نفسه، أشاد وزير الشباب والرياضة بجهود القيادة السياسية والحكومة وحرصها على الارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي وتعظيم إسهامات النشء والشباب في مختلف مسارات التنمية الشاملة التي يشهدها وطننا العزيز، مؤكداً حرص الوزارة على المضي قدما نحو المزيد من البناء والتنمية، رغم كل التحديات غير المسبوقة والظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها وطننا الغالي مصر.

واختتم وزير الشباب كلمته بالتقدم بخالص الشكر والامتنان والعرفان لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء الحضور على الجهود المضنية التي يبذلونها لخدمة الشباب، متمنياً النجاح والتوفيق ولوطننا الرقى والتقدم والأمن والأمان، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يوفق الجميع ويسدد على طريق الخير خطاهم لما فيه صالح وطننا الغالي مصر.



رئيس الوزراء فى افتتاح نادى الهجن و الفروسية



رئيس الوزراء



وزير الرياضة



