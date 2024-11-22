كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:57 صباحاً - الحمل في سن الأربعين ليس مستحيلاً ومع ذلك، قد لا تكون التجربة سهلة مثل النساء اللواتي يحملن في سن أصغر، وذلك لأن الحمل في سن أكبر قد يزيد من خطر حدوث بعض مضاعفات الحمل كالإجهاض، فقد يصل خطر إجهاض الجنين لدى النساء الحوامل فوق سن الأربعين إلى 70 بالمائة مع مخاطر إصابة الجنين ببعض التشوهات الخلقية عند الولادة، وإليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" كيفية الحفاظ على حمل صحي في سن الأربعين.

هل الحمل في سن الأربعين خطير؟

النساء اللواتي يحملن في عمر 40 عاماً أكثر عرضة لمخاطر تسمم الحمل - الصورة من موقع Freepik

لا تزال إمكانية الحمل بعد سن الأربعين قائمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء اللواتي يحملن عندما يتجاوز عمرهن 40 عاماً أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الحمل، بما في ذلك:

سكري الحمل،

المشيمة المنزاحة،

ولادة طفل مبكراً،

انخفاض الوزن عند الولادة (LBW)،

الولادة بعملية قيصرية،

تسمم الحمل،

وفاة الطفل عند الولادة (الإملاص)،

الإجهاض.

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كيفية الحفاظ على الحمل في سن الأربعين

لتجنب العديد من المضاعفات هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على الحمل، وفيما يلي عدد من الطرق للحفاظ على الحمل عند سن 40 عاماً فما فوق حتى تظل الأم والجنين بصحة جيدة.

فحوصات الحمل الروتينية

وذلك لضمان قدرة المرأة الحامل على مواجهة الولادة وفترة ما بعد الولادة والرضاعة الطبيعية، فضلاً عن استعادة صحتها الإنجابية بشكل جيد، ويتكون هذا الفحص من الفحص البدني وفحص الدم والفحص بالموجات فوق الصوتية لمعرفة المشاكل التي قد تحدث أثناء الحمل.

على سبيل المثال، إذا كنتِ مصابة بمرض السكري، فمن المهم التحكم في مستويات السكر في الدم فإذا كانت المرأة الحامل تعاني من زيادة الوزن، فسيوصي الطبيب بإنقاص الوزن على الفور لتقليل خطر حدوث مضاعفات، كما يمكنك مناقشة بعض أمور الحمل مع الطبيب، بما في ذلك كيفية الحفاظ على الحمل أو خطط الولادة أو غيرها من المخاوف.

نظام غذائي صحي

خلال فترة الحمل، تزداد احتياجات الأم الغذائية، وإذا لم تتم تلبية الاحتياجات الغذائية أثناء الحمل بشكل صحيح، فإن الأم تعد معرضة لخطر نقص الفيتامينات والمعادن.

ولذلك فإن الطرق للحفاظ على الحمل فوق سن الأربعين عندما يكون عمر الأم أكثر من 40 عاماً هو تناول الأطعمة الصحية.

يجب أيضاً ألا تستسلمي لرغباتك الشديدة، خاصة إذا كان الطعام الذي تريدين تناوله يحتوي على مستويات عالية من السكر والدهون، مثل الكعك أو البسكويت أو الآيس كريم أو الشوكولاتة، فإن تناول الأطعمة الحلوة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمقدمات السكري أو حتى مرض السكري.

تناول مكملات حمض الفوليك

تناول حمض الفوليك يعد مهماً للوقاية من مضاعفات الحمل - الصورة من موقع Freepik

يمكنك أيضاً تناول مكملات إضافية كوسيلة للحفاظ على الحمل عند سن الأربعين، تحتوي هذه المكملات عادةً على حمض الفوليك والحديد والكالسيوم.

يساعد حمض الفوليك أو فيتامين ب9 على الوقاية من التشوهات الخلقية المتعلقة بالحبل الشوكي والدماغ، ومن بينها السنسنة المشقوقة، كما أنه عنصر غذائي يساعد في نمو الجنين خاصة بالنسبة للأمهات اللواتي يقررن الحمل في سن الأربعين، فإن تناول حمض الفوليك مهم خاصة لدى الحوامل المعرضات لخطر الإصابة بمضاعفات الحمل، لذلك قد يصف الأطباء عادة جرعات عالية من حمض الفوليك، والتي تحتاج الأمهات إلى تناولها قبل ثلاثة أشهر أو عند البدء في التخطيط للحمل.

من ناحية أخرى، إذا كنت تعانين من أمراض معينة وتتناولين الأدوية بانتظام؛ فعليك استشارة الطبيب وذلك لأنه ليست كل الأدوية آمنة بالنسبة للنساء الحوامل.

الأنشطة المعتادة

على الرغم من أن الحصول على قسط من الراحة مطلوب أثناء الحمل، ولكن لا ينبغي للمرأة الحامل الجلوس في الفراش دون وجود أسباب طبية مهما كان عمر المرأة الحامل، بل في المقابل يجب الاستمرار في ممارسة الأنشطة العادية كالمعتاد، وذلك عندما يتجاوز عمر الأم 40 عاماً.

فإذا لم تقم المرأة الحامل بأي أنشطة، فإن جهازها المناعي سيصبح ضعيفاً، وقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة.

على الجانب الآخر النساء الحوامل اللواتي يتكاسلن عن الحركة هم الأكثر عرضة للإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم.

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ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن للنساء الحوامل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، لكن يجب الانتباه إلى نوع التمارين، فإذا كنت معتادة على ممارسة الرياضة بانتظام قبل الحمل، فيمكنك الاستمرار في ممارسة الرياضة، وإذا لم تكوني معتادة على ذلك، فيمكنك اختيار بعض التمرينات البسيطة الأكثر أماناً للنساء الحوامل، وهناك في الوقت الحاضر، العديد من الخيارات الرياضية الآمنة للنساء الحوامل، مثل اليوجا أو البيلاتس، ويمكن للحامل ممارسة التمارين الرياضة مرتين في الأسبوع، لمدة 30 دقيقة في كل مرة.

متابعة التطعيمات

يضعف الحمل جهازك المناعي، مما يجعلك عرضة للإصابة بالأمراض ولذلك، فإن إحدى طرق الحفاظ على صحة النساء الحوامل بعمر 40 عاماً فما فوق هي تلقي التطعيمات خلال فترة الحمل.

هناك خمسة أنواع من اللقاحات التي يجب أن تحصل عليها الحامل، وهي:

التهاب الكبد ب،

الكزاز / الخناق / السعال الديكي (Tdap)،

جدري الماء،

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري،

لقاح الإنفلونزا.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.