موعد ومكان تشييع جنازة الفنان عادل الفار

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:54 صباحاً - أعلنت أسرة الفنان عادل الفار تشييع جثمانه اليوم 22 نوفمبر عقب صلاة ظهر الجمعة، من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر.

ورحل عن عالمنا الفنان عادل الفار عن عمر يناهز 63 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة خلال الساعات الماضية، متأثرا بالحزن على وفاة نجله شادي.

وأعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على صفحته على الفيس بوك عن تدهور حالة الفنان عادل الفار الصحية وطالب الجمهور بالدعاء له.

وكان تعرض الفنان عادل الفار لعدة أزمات صحية بسبب مشاكل الكبد فى وقت سابق وكاد أن يدخل فى غيبوبة بسبب مضاعفاتها على الجسم وتم احتجازه فى المستشفى عدة مرات خاصة بعد وفاة نجله.

اشتهر عادل الفار بأدواره الكوميدية التي اتسمت بالبساطة وخفة الظل، ليصبح أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر. كان آخر ظهور له في مسلسل "الفتوة" خلال شهر رمضان 2020، إلى جانب نخبة من النجوم، مثل ياسر جلال، مي عمر، وأحمد صلاح حسني، قدم الفار في العمل دورًا أكد فيه موهبته وقدرته على ترك أثر في قلوب الجمهور.

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