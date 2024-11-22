اخلاء أحد الفنادق في منطقة الروشة يقطنه نازحون بعد تلقي اتصال تحذيري

افادت معلومات صحافية، عن تلقي احد الاشخاص من النازحين في احد الفنادق بمنطقة الروسية، اتصالا تهديدا بضرورة الاخلاء، مما اثر حالة من الذعر في المنطقة، وقد تم اخلاء الفندق.

ورجحت المعلومات ان يكون التهديد هو لسكان منازل في الضاحية أو الجنوب وليس للاماكن التي نزحوا اليها.