افادت معلومات صحافية، عن تلقي احد الاشخاص من النازحين في احد الفنادق بمنطقة الروسية، اتصالا تهديدا بضرورة الاخلاء، مما اثر حالة من الذعر في المنطقة، وقد تم اخلاء الفندق.
ورجحت المعلومات ان يكون التهديد هو لسكان منازل في الضاحية أو الجنوب وليس للاماكن التي نزحوا اليها.
كانت هذه تفاصيل خبر اخلاء أحد الفنادق في منطقة الروشة يقطنه نازحون بعد تلقي اتصال تحذيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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