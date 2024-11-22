شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق نسخه تجريبية من Google Drive لمستخدمى ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة جوجل نسخة تجريبية من تطبيق سطح المكتب Google Drive، الذي يدعم نظام التشغيل Windows 11 الذي يعمل على شرائح Snapdragon.

ويقدم التطبيق نفس الميزات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بشرائح Intel وAMD، باستثناء البرنامج الإضافي Outlook Meet.

بالإضافة إلى ضرورة استخدام Windows 11، تقول جوجل إن برنامج التثبيت سيطالب المستخدمين بتثبيت Microsoft WebView2 الضروري أيضًا.

كما أن حصول Google Drive على تطبيق أصلي لنظام Windows على Arm يجعل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بمعالج Snapdragon أقرب خطوة إلى التكافؤ في البرامج الأصلية مع نظيراتها .

ودعم Chrome بالفعل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بمعالجات Arm منذ يناير، وأصدر صانعو تطبيقات آخرون إصدارات أصلية هذا العام، بما في ذلك Blender ومخصص قائمة البدء Start11. لكن لا تزال الكثير من التطبيقات تعتمد على محاكاة Prism من Microsoft، والتي تعمل الشركة على تحسين أدائها .