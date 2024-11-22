شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ماتريد معرفته عن تطبيق Android Switch لمستخدمي iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل تطبيق Android Switch لمستخدمي iOS؛ بهدف تيسير التحول على مالكي هواتف آيفون إلى الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، فقد أعادت الشركة تسمية أداة نقل البيانات التي تساعد المستخدمين على نظام iOS في نقل معلوماتهم وحساباتهم، وتسمى الآن Android Switch.

وفي الوقت نفسه، أكدت جوجل أيضًا أن ميزة نقل البيانات المؤجلة المفيدة التي تم تقديمها في سلسلة Pixel 9 ستشق طريقها أيضًا إلى هواتف أندرويد الأخرى في عام 2025.

وتقول الشركة أيضًا إن عمليات نقل البيانات من iOS إلى Android عند استخدام كابل ستكون الآن أسرع بشكل كبير.

أعادت جوجل تسمية أداة نقل البيانات إلى "Android Switch"، كجزء من جهودها لتبسيط عملية التحول من iOS إلى Android، حيث تشير إلى إن أداة استعادة البيانات الخاصة بها تسمى الآن "Android Switch"، وقد تم بالفعل تحديث قائمة التطبيق على متجر التطبيقات ومتجر Google Play بالاسم الجديد، ويشير الوصف إليه باسم "تطبيق النقل الرسمي من Google".

يمكن لتطبيق Android Switch المعاد تصميمه نقل محادثات المستخدم والتقويمات وجهات الاتصال وشبكات Wi-Fi وحساب Google والبيانات الأخرى من iPhone إلى جهاز Android جديد.



كما يوضح للمستخدمين كيفية تعطيل iMessage عند التبديل بعيدًا عن iOS ، وهي خطوة أساسية يجب إكمالها قبل أن يتمكن المرء من البدء في تلقي رسائل SMS (أو رسائل RCS، في المناطق المدعومة) من مستخدمين آخرين.