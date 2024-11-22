تكنولوجيا: صور رسمية تؤكد تصميم Redmi K80 Pro وموعد إطلاق هذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت Redmi على خططها لإطلاق سلسلة Redmi K80 بشكل رسمي في حدث يعقد في 27 من نوفمبر الجاري، كما إستعرضت الصور الرسمية تصميم هاتف Redmi K80 Pro.

تعقد علامة Redmi الفرعية لشركة شاومي حدث خلال الأيام المقبلة لإطلاق جيل جديد من سلسلة هواتف Redmi K، والتي شغلت عدد من التسريبات بالفعل مؤخراً.

ولقد كشفت الصور الرسمية مع تفاصيل جاءت من الشركة عن بعض مواصفات هاتف Redmi K80 Pro، الذي يأتي بتصميم نحيف لحواف الشاشة بسماكة 1.9مم، كما تتميز شاشة الهاتف بجودة عرض 2K.

وتتميز الكاميرة الخلفية في هذا الإصدار بتصميم دائري بارز، كما تقدم شاشة الهاتف تعتيم DC في جميع المستويات، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بتقنية إسشتعار البصمة بالموجات الفوق صوتية.

أيضاً تدعم شاومي هاتف Redmi K80 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، كما تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، بينما تنخفض قدرة الشحن في الإصدار الرئيسي إلى 90W وشحن لاسلكي 30W.

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