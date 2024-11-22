اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "العدو الإسرائيلي واصل استهدافه للمسعفين والمنشآت الاسعافية في الجنوب مراكما جرائم الحرب الموصوفة". واشار الى أن "للمرة الثانية اليوم على التوالي، استهدف الاحتلال الإسرائيلي فريقا تابعا لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية - الدفاع المدني ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: استشهاد 3 مسعفين وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة القطراني جنوبي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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