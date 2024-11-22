شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستفسر عن البرنامج التأهيلي لثلاثي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استفسر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن البرنامج التأهيلى لثلاثي الفريق محمد شحاتة،محمد حمدي،ومحمد السيد بعد الإصابات التى تعرضوا لها مؤخراً ومنعتهم من التواجد مع القلعة البيضاء.

ويعاني محمد شحاتة من مزق في العضلة الضامة تعرض له خلال تواجده في صفوف المنتخب الوطني،فيما يشكو حمدي من جزع في الرباط الخارجي للركبة،بينما خرج محمد السيد مصاباً في مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا بسبب إصابة في العضلة الأمامية.

ويرغب جوميز في استعادة جميع عناصر الزمالك إيماناً منه بأن الفترة المقبلة صعبة،ويخوض فيها الفريق الأبيض مباريات قوية في مختلف البطولات،وتتطلب أن يملك الفريق فيها جميع أسلحته،حتى يملك رفاهية التغيير ولا يكون مجبراً على الدفع بلاعب بعينه بسبب الإصابات.



