شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو انستجرام سيتمكنون من تخصيص توصيات المحتوى عبر Explore وReels وFeed والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت ميتا عن ميزة مفيدة لمستخدمي انستجرام، وهى القدرة على إعادة تعيين توصيات المحتوى، فهذه الميزة الجديدة هي إضافة إلى ميزة موجودة بالفعل تسمح للمستخدمين بترتيب ما يرونه في توصياتهم.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، إذا كنت تريد بداية جديدة على انستجرام، فيمكنك مسح المحتوى الموصى به عبر Explore وReels وFeed.

ضع في اعتبارك أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتم تخصيص توصياتك مرة أخرى، حيث يعتمد ذلك على المحتوى والحسابات التي تتفاعل معها.

كشفت ميتا أن مستخدمي انستجرام الذين يقررون إعادة تعيين توصيات المحتوى سيكون لديهم أيضًا خيار مراجعة الحسابات التي يتابعونها وإلغاء متابعة أي حسابات تشارك محتوى لم يعد يرغبون في رؤيته.

وفقًا لـ ميتا، يتم اختبار هذه الميزة الجديدة الآن مع مستخدمي انستجرام محددين، ولكن سيتم طرحها عالميًا قريبًا جدًا.

بعد إعادة تعيين توصيات المحتوى الخاصة بك، ستتمكن من البدء في ترتيب ما تراه على صفحة Explore الخاصة بك عن طريق الضغط ببساطة على النقاط الثلاث في زاوية المنشورات وتحديد "مهتم".

على الرغم من أن الميزة الجديدة تركز بشكل أساسي على المراهقين في الوقت الحالي، إلا أنها ستكون متاحة للجميع عندما ينهي انستجرام مرحلة الاختبار.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن إضافة الميزة الجديدة لا تزيل الميزات الموجودة بالفعل مثل القدرة على وضع علامة على المحتوى على أنه "مهتم" أو "غير مهتم"، بالإضافة إلى ميزة "الكلمات المخفية" لإخفاء المحتوى الذي يحتوي على كلمات أو عبارات معينة في التسمية التوضيحية.

علاوة على ذلك، تقدم ميتا طريقة جديدة للمراهقين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا لاختيار الموضوعات التي يريدون رؤيتها أكثر، بما في ذلك أي شيء من الكتب والسفر إلى الطبخ والرياضة.