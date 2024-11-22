شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن النوبات القلبية الصامتة؟ العلامات والإسعافات والان مع تفاصيل الخبر



هل يمكن أن تحدث نوبة قلبية دون أعراض واضحة؟ فى هذا التقرير نتعرف على المزيد عن النوبات القلبية الصامتة ونصائح الإسعافات الأولية بحسب موقع تايمز ناو.

النوبة القلبية هي توقف مفاجئ لإمداد الدم إلى جزء من القلب يحدث عندما يتم انسداد أحد الأوعية الدموية. انسداد الأوعية الدموية، المعروف أيضًا باسم الانسداد الوعائي، هو انسداد في أحد الشرايين أو الأوردة يمنع تدفق الدم عبر الجسم.

في حين أن الأعراض النموذجية التي تشير إلى حدوث نوبة قلبية هي الشعور بثقل في منتصف الصدر في بعض الأحيان والذراع الأيسر والتعرق الغزير، فهل يمكن أن تحدث نوبة قلبية دون أن تعلم؟ هل يمكن أن تكون صامتة حقًا؟ هذه الأسئلة تزعجنا باستمرار نتعرف عليها في السطور التالية.

يمكن أن يعاني الشخص من نوبة قلبية دون أن يدرك ذلك. يحدث هذا عندما تكون الأعراض خفية، مثل عدم الراحة الخفيف في الصدر أو مجرد الشعور بالإعياء أو الشعور بالحرقان المرتبط بالغثيان والقيء الذي يحاكي التهاب المعدة.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية صامتة؟



الأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى مثل مرض السكري أو الفشل الكلوي هم أكثر عرضة لمواجهة أعراض خفية وبالتالي يمكن اعتبارهم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية صامتة. وبالمثل، لا يعبر بعض الأشخاص عن الأعراض أو يشكون منها، وخاصة الإناث، وهو ما قد يشكل مشكلة مرة أخرى.

كيف تنقذ نفسك من النوبة القلبية الصامتة؟



أفضل طريقة هي أن تكون يقظًا ولا تتجاهل مثل هذه الإشارات الدقيقة أو المربكة، خاصة إذا كانت تأتي في وقت غريب مثل وقت متأخر من الليل أو في الصباح الباكر.

من الأفضل بكثير إجراء مخطط كهربية القلب في ذلك الوقت قبل التفكير في الأمر على أنه مشكلة التهاب المعدة.

ماذا يجب أن تفعل عندما تشك في إصابتك بنوبة قلبية؟

الطريقة البسيطة لتأكيد الإصابة بنوبة قلبية هي إجراء تخطيط كهربية القلب. هناك أيضًا اختبارات بسيطة أخرى، مثل تخطيط صدى القلب، وبعض اختبارات الدم تسمى إنزيمات القلب، والتي تساعد في تأكيد التشخيص.

ما هي أدوية الإسعافات الأولية؟



"هناك نوعان من أدوية الإسعافات الأولية يجب تخزينهما في المنزل. وهما الأسبرين وأقراص السوربيترات.

يجب مضغ الأسبرين، الذي يعمل على تسييل الدم، بشكل كامل، ويجب وضع السوربيترات، وهو عامل استرخاء للأوعية الدموية، تحت اللسان القيام بذلك يؤدي إلى تأثير سريع حيث يتم امتصاصها مباشرة في الدم من الفم مقارنة بالبلع مع الماء، حيث يجب أن تمر عبر الكبد قبل الوصول إلى الدم.

قسطرة طارئة أم أدوية إذابة الجلطات

تعتبر قسطرة الطوارئ أسرع طريقة لفتح الشريان القلبي المسدود واستعادة التدفق إلى الجزء المصاب من القلب. "ولكن إذا لم تكن قسطرة الطوارئ متاحة أو غير ميسورة التكلفة، فهناك أدوية إذابة الجلطات التي تساعد في إذابة الجلطة وهي منقذة للحياة.