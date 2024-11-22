شكرا لقرائتكم خبر عن "متحدث فتح": نأمل أن يكون قرار "الجنائية الدولية" بداية لمحاكمة نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة لمحاكمة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يواف جالانت خطوة في الاتجاه السليم، من أجل تصويب مسار القانون الدولي والعدالة الدولية التي يجب أن تقوم بوضح حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «دولة»، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، خلال برنامج «منتصف النهار»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل اعتقدت أن العالم عاجز للدرجة التي تمكنه من ارتكاب إبادة جماعية للفلسطينيين لأكثر عام.

وتابع، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية رسالة للاحتلال بأنه يرتكب جريمة ويقتل الفلسطينيين ويجوعهم، ومن ثم، فإنه يخالف القوانين الدولية وسيحصل على عقابه، إذ اعتقد، أنه سيفلت من العقاب، لكن، لا يمكن لأحد الوقوف في وجهه، وأن واشنطن تدعمه، وأن الفيتو حاضر في مواجهة كل قرار من شانه لإنهاء الاحتلال، متمما: "نأمل أن يكون قرار الجنائية الدولية بداية لمحاكمة نتنياهو".