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أبو الغيط يشيد بقرار "الجنائية الدولية" توقيف نتنياهو وجالانت

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القاهرة - سامية سيد -  أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.


وقال أبو الغيط - فى منشور على حسابه الرسمى بمنصة (إكس)، مساء اليوم /الخميس/ - "أحيى قرار ‎المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه"، مؤكدا أن "العدالة هى السبيل الحقيقى لتحقيق السلام وبدونها لن يتحقق".


وأضاف: "الترحيب الدولى بهذه الخطوة يعكس رفضاً دولياً عارماً لجرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة ورغبة فى إيقافها عند حدها بأى شكل".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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