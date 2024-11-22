شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يشيد بقرار "الجنائية الدولية" توقيف نتنياهو وجالانت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.



وقال أبو الغيط - فى منشور على حسابه الرسمى بمنصة (إكس)، مساء اليوم /الخميس/ - "أحيى قرار ‎المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه"، مؤكدا أن "العدالة هى السبيل الحقيقى لتحقيق السلام وبدونها لن يتحقق".



وأضاف: "الترحيب الدولى بهذه الخطوة يعكس رفضاً دولياً عارماً لجرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة ورغبة فى إيقافها عند حدها بأى شكل".