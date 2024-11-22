بالفيديو - أصالة وأحلام في موقف مليء بالتقدير والإحترام

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام والفنانة السورية أصالة أثناء حفلها الأخير ضمن حفلها في فعاليات موسم الرياض "جلسة أصالة".

وتظهر أحلام وهي تتقدم نحو المسرح لتلقي التحية على أصالة التي تركت مكانها لتتقدم نحوها وترد عليها السلام، ووجه العديد من الرواد تحية شكر لموسم الرياض الذي يجمعنا دائماً على لحظات استثنائية لا تُنسى، مشيرين إلى أنه يُظهر لنا أجمل ما في الفن.

وقدمت أصالة خلال حفلها باقة من أغانيها وسط تفاعل كبير من جمهورها ومحبيها الذين إستمتعوا بليلة طربية أصيلة.

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