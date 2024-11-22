الامارات | «التربية» تنظم ملتقى إعلان نتائج دول العالم والخليج في «دراسة PISA 2022»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت وزارة التربية والتعليم ملتقى إعلان نتائج دول العالم ودول الخليج في دراسة «PISA 2022» في مجال التعلّم مدى الحياة، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومكتب التربية العربي لدول الخليج. وتضمنت فعاليات الملتقى، الذي اختتم، أخيراً، جلسات لعرض النتائج، ومناقشات حيوية حول مستقبل التعليم على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فيما تم تنظيم حلقات نقاشية متخصصة، إلى جانب عرض رؤى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول النتائج في دول مجلس التعاون الخليجي، والتعريف بأفضل الممارسات التي يمكن اتباعها لتعزيز رفاه الطلبة، ومناقشة أوراق عمل وأبحاث لخبراء وباحثين متخصصين في هذه المجالات.

ويكتسب الملتقى أهميته عبر إتاحته المجال لكل الدول المشاركة في الدراسة للاسترشاد ببيانات الاختبارات لتضمنيها في الخطط الوطنية لتطوير المناهج التعليمية لديها، وإعداد سياسات التحديث المناسبة، ووضع الأطر المناسبة للدّورات التدريبية والإرشادية الموجهة للطلبة، بما يضمن مواصلة تحسين المسارات التعليمية المتاحة لهم، ويستند البرنامج الدّولي إلى تقييم الطلبة PISA على مجموعة من الاختبارات الدولية Program for International Student Assessment، التي تقام كلّ ثلاث سنوات بين الدّول المشاركة، وتعرف باسم اختبار PISA الدّولي.

وتشرف على هذه الدّراسة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتعتبر المعيار الدّولي الرئيس لقياس جودة الأنظمة التعليمية في مختلف الدول، حيث يجري تطبيق الاختبارات على الطلبة بعمر 15 عاماً، بهدف قياس مهاراتهم ومعارفهم في مجالات الرياضيات، والعلوم، والقراءة باللغتين الإنجليزية والعربية، إضافة إلى التفكير الإبداعي والمعرفة المالية ومهارات التعلم مدى الحياة.